Frosinone: fumata nera per Ghedjemis al Besiktas, che prende Poku

Fumata nera per il trasferimento di Ghedjemis dal Frosinone al Besiktas. I ciociari vogliono trattenere l'esterno, nonostante i sedici milioni offerti. Il club turco ha così deciso di virare su Ernest Poku del Bayer Leverkusen. L'olandese - nel mirino della Fiorentina - è atteso a Istanbul nella giornata di mercoledì per visite e firma. Previsto un contatto tra l'entourage di Ghedjemis e la dirigenza del Frosinone: il giocatore spinge per una nuova esperienza, tra le opzioni resta sempre il Monaco.