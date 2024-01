Tutti a caccia di Dennis: Evans e Cassidy in pole position con la Jaguar

FORMULA E

Tra conferme e novità nelle forze in campo, scatta sabato 13 gennaio in Messico una stagione all'insegna dell'equilibrio

© Formula E Da Londra a Città del Messico facendo scalo... a Valencia. La Formula E si appresta ad entrare in doppia cifra: la decima stagione della serie riservata alle monoposto elettriche (da due anni elevata al rango di Campionato del Mondo FIA), riparte dalla capitale del Paese centroamericano, dove il campione in carica Jake Dennis inizia la difesa del titolo vinto la scorsa estate sulle strade di casa. A fare da ponte tra le due stagioni e da anteprima e antipasto al Mondiale che scatta all’autodromo intitolato ai fratelli Rodriguez sono stati i tradizionali test precampionato a Valencia dello scorso autunno.

© Getty Images

A fare la voce grossa nella due giorni valenciana di fine ottobre (ormai due mesi e mezzo fa) è stata soprattutto il team ufficiale Jaguar che - sulla performance pura - ha brillato sia con il veterano Mitch Evans che con il suo nuovo compagno di squadra Nick Cassidy. I due neozelandesi (rispettivamente terzo e secondo nella classifica piloti 2023 dietro a Dennis) puntano a prolungare l'inerzia "vincente" dei test spagnoli ed a presentarsi alla prima" 2024 di Mexico City con ambizioni al massimo livello.

© Getty Images

Senza dimenticare che il campione in carica (confermatissimo nel team Andretti) dodici mesi fa proprio in Messico ha posto le basi della sua cavalcata verso il titolo, puntellandola poi con due secondi posti nel successivo appuntamento doppia di Diriyah (anche quest'anno sede del Round 2 e del Round 3), per poi rafforzare ulteriormente le proprie ambizioni con altri passaggi sul podio e con la vittoria in gara-2 a Roma, tappa italiana che quest'anno torna alla sua classica collocazione del weekend centrale si aprile e trasloca dallo scenografico tracciato cittadino dell'EUR al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Il debutto di Misano Adriatico nel calendario del Mondiale (primo appuntamento europeo dopo l'avvio overseas) porta a tre il numero degli impianti permanenti sui quali le Gen3 si esibiranno da metà gennaio al terzo weekend di luglio, con il gran finale nuovamente ambientato a Londra, per il quindicesimo e il sedicesimo round di un calendario che ha già perso per strada la prova indiana originariamente in programma sabato 10 febbraio. In tema di alternanza di circuiti cittadini e impianti fissi, a Misano, Mexico City e Portland va poi aggiunta... l'anomalia-Montecarlo che da qualche anno va in scena sullo stesso tracciato del Gran Premio di Formula Uno e che nel calendario 2023 segue - l'ultimo sabato di aprile - le due gare italiane.

© Formula E

Jaguar a parte, chi sono i candidati a strappare la corona a Jake Dennis? In pole position ci sono Sebastien Buemi e Robin Frijns, la coppia di lunga esperienza di Envision Racing, squadra che - con il powertrain Jaguar - ha vinto nel 2023 la classifica team proprio davanti alla... Casa madre. Formazione confermata in toto per la "Porsche armada" che si presenta in Messico con la fortissima coppia formata da Antonio Felix Da Costa e da Pascal Wehrlein. C'è da completare una missione titolo che sembrava destinata al successo l'anno scorso ma che è poi sfumata piuttosto... clamorosamente, premiando invece la maggiore costanza di rendimento del binomio Dennis-Andretti. Il campione in carica ha un nuovo compagno di squadra, il francese Norman Nato.

© Getty Images

Conferma in blocco per DS Penske, con i veterani Stoffel Vandoorne e Jean-Eric Vergne sono ansiosi di lucidare le rispettive argenterie. Sam Bird ha sciolto lo storico legame con Jaguar e cerca riscatto alla McLaren ma l'operazione si presenta tutt'altro che agevole, visto che nel team papaya il londinese trova il rampante connazionale Jake Hughes. Maserati rinnova la fiducia al tedesco Maximilian Gunether e gli affianca l'indiano Jehan Daruvala, che prebde il posto di Edoardo Mortara. Il pilota italoelvetico trasloca in Mahindra, dove trova un compagno di squadra come lui affamato di riscossa, anzo di più. Stiamo naturalmente parlando di Nyck De Vries, primo campione del mondo FIA di Formula E (nel 2022) ma bocciato lo scorso anno dalla Formula Uno e sostituito in Alpha Tauri già prima della pausa estiva dal "cavalo di ritorno" Daniel Ricciardo.