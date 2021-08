Superpole: l'ultimo lampo è di Vandoorne, Rowland 2°, Evans 3° e migliore dei favoriti per il titolo

E-PRIX BERLINO SUPERPOLE

L'ex-pilota della McLaren F.1 firma la Superpole in vista della gara che assegna il primo titotlo iridato FIA di Formula E.

di

STEFANO GATTI

Sarà il belga Stoffel Vandoorne a scattare davanti a tutti nell'appuntamento decisivo del Mondiale di Formula E. Il pilota della Mercedes ha battuto di 131 millesimi di secondo Oliver Rowland (Nissan) mentre dalla seconda fila prenderanno il via Mitch Evans (quarto della generale con 90 punti ed Alexander Sims (Mahindra). Undicesimo tempo e sesta fila per Edoardo Mortara (Venturi), che insegue a soli tre punti di distanza (95 punti a 92) il leader Nyck De Vries che non è andato oltre il 13esimo tempo (settima fila).

Il giovanissimo pilota olandese della Mercedes prenderà quindi posto sulla griglia di partenza immediatamente alle spalle del suo più diretto inseguitore della classifica generale ma la grande occasione è quella che si presenta al neozelandese Evans il quale - unico tra i primi cinque della graduatoria - è entrato nella battaglia per la Superpole ma (anche a causa di un bloccaggio alla curva uno) non è riuscito ad aggiudicarsela, dovendo così rinunciare ai tre punti bonus che lo avrebbero portato prima ancora del semaforo di Round 15 davanti a Mortara e a due sole lunghezze da De Vries. Evans scatta comunque dal seconda fila, affiancato dall'outsider Sims e seguito da due altri colleghi fuori dai giochi che contano ma bravi ad entrare nel round finale come Tom Blomqvist (NIO 333) e Norman Nato (Venturi), anche se quest'ultimo non è poi riuscito a lasciare i box a causa di un problema tecnico.

Quella messa a segno da Vandoorne sul cemento dello storico ex city airport berlinese di Tempelhof è la terza superpole del 2021: un'occasione importante per l'ex pilota di Formula Uno di raddrizzare una stagione non particolarmente brillante, che lo vede attualmente dodicesimo a quota 63 punti, ben trentadue in meno del suo compagno di squadra e leader della generale De Vries. Sarà battaglia fin dal semaforo con Oliver Rowland (Nissan), pilota caldissimo e lui pure in cerca di un finale da ricordare.

Tornando ai piloti con le maggiori possibilità di aggiudicarsi il titolo nella resa dei conti del pomeriggio, Jake Dennis (BMW i Andretti, terzo con 91 punti) prenderà il via dalla quinta fila, affiancato da Pascal Wehrlein (Porsche) mentre Robin Frijns (Envison Virgin, quinto con 89 punti) ha in realtà compromesso le propri chances con una qualifica da incubo: 21esimo tempo e penultima fila insieme all'altrettanto deluso Sam Bird.

Partirà dalla pancia del gruppo (e quindi da lontano...) la caccia di Antonio Félix Da Costa alla riconferma del titolo conuquistato un anno fa proprio a Berlino. Il portoghese ed il compagno di squadra Jean-Eric Vergne formano una fila tutta DS Techeetah: purtroppo solo l'ottava... Alle loro spalle Lucas Di Grassi, vincitore di gara-uno, alla sua ultima uscita al volante della Gen2 dipinta nei vivaci colodi Audi Sport Abt Schaeffler.