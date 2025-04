Si riparte da Miami, tutti a caccia di Rowland e della Nissan

“Ho fatto una bella pausa, ho fatto un po' di coaching per i piloti, quindi mi sono tenuto occupato e ora mi sento pronto per ripartire. Non c'è nulla di diverso da parte nostra, nonostante l'ottimo inizio di stagione. Ho i miei obiettivi per ogni gara, sono in una buona condizione mentalmente e ci siamo preparati bene per questo appuntamento. Un nuovo circuito è sempre emozionante, è un giro lungo, quindi sarà importante raggiungere rapidamente la velocità ottimale. La strategia di gara dovrebbe adattarsi al mio stile con il risparmio di energia, quindi non vedo l'ora di scendere in pista.” (Oliver Rowland)