Tommasi a Open Var: "Tanti interventi da Lissone, ma tutti utilissimi"

“Ha fischiato fallo per la difesa. Guardalo qua, fermo. Si tengono tutti e due, ma gli passa davanti, è in vantaggio e il pallone cade lì. Aspetta eh. Il giocatore guarda solo l’attaccante, si trattengono tutti e due e poi gli passa davanti. Ti consiglio una OFR per possibile rigore. C’è una trattenuta reciproca, però poi alla fine il difensore lo trattiene e fa cadere l’attaccante. Il numero 27 che è già ammonito”. A seguito di revisione, la decisione finale è calcio di rigore e ammonizione.