Formula E: a San Paolo la prima va a Dennis, paura per Martí

LA GARA

Emozioni ma anche un pizzico di paura a San Paolo per la prima della dodicesima stagione di Formula E. Dopo un lungo digiuno, Jake Dennis torna a trionfare e lo fa in Brasile davanti al campione del Mondo Oliver Rowland (Nissan) e Nick Cassidy (Citroen). Già in avvio, però, sono i contatti a fare la differenza, come quello tra le due Mahindra di De Vries e Mortara. Il britannico è il più lucido anche in una gara dai due volti, il secondo dei quali dura di fatto un giro. A pochi km dalla fine, infatti, Josep Martì, classe 2005 alla guida della Cupra Kiro, vola letteralmente sopra Muller e si schianta sulla pista brasiliana, ma fortunatamente esce illeso dall'auto. Inevitabile, tuttavia, la bandiera rossa a 29 giri su 30. Dopo l'attesa, si riparte brevemente dietro la Safety Car e l'ultimo giro diventa di fatto un giro veloce in cui Dennis si mette tutti dietro, tanto in gara quanto, ovviamente, in classifica generale. Buon secondo posto per il campione in carica Rowland, terzo Cassidy con quarto Wehrlein, quinto posto per la sorpresa Drugovich, alla prima con l'Andretti la cui festa è quasi completa.