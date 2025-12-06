Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula E
MOTORI

Formula E: a San Paolo la prima va a Dennis, paura per Martí

In Brasile vince il britannico dell'Andretti che batte Rowland e Cassidy, bruttissimo incidente per il 2005 della Cupra

06 Dic 2025 - 19:21

La dodicesima stagione di Formula E si apre nel segno di Jake Dennis. A San Paolo, nel primo appuntamento del nuovo Mondiale, vince il britannico dell'Andretti, che anticipa il campione in carica Oliver Rowland (Nissan) e Nick Cassidy (Citroen), che completa il podio. Negli ultimi giri dell'E-Prix in Brasile, però, paura per il classe 2005 Pepe Martí (Cupra Kiro), protagonista di un brutto incidente fortunatamente senza conseguenze.

LA GARA
Emozioni ma anche un pizzico di paura a San Paolo per la prima della dodicesima stagione di Formula E. Dopo un lungo digiuno, Jake Dennis torna a trionfare e lo fa in Brasile davanti al campione del Mondo Oliver Rowland (Nissan) e Nick Cassidy (Citroen). Già in avvio, però, sono i contatti a fare la differenza, come quello tra le due Mahindra di De Vries e Mortara. Il britannico è il più lucido anche in una gara dai due volti, il secondo dei quali dura di fatto un giro. A pochi km dalla fine, infatti, Josep Martì, classe 2005 alla guida della Cupra Kiro, vola letteralmente sopra Muller e si schianta sulla pista brasiliana, ma fortunatamente esce illeso dall'auto. Inevitabile, tuttavia, la bandiera rossa a 29 giri su 30. Dopo l'attesa, si riparte brevemente dietro la Safety Car e l'ultimo giro diventa di fatto un giro veloce in cui Dennis si mette tutti dietro, tanto in gara quanto, ovviamente, in classifica generale. Buon secondo posto per il campione in carica Rowland, terzo Cassidy con quarto Wehrlein, quinto posto per la sorpresa Drugovich, alla prima con l'Andretti la cui festa è quasi completa.

formula e
dennis
san paolo

Ultimi video

00:58
Formula E, da San Paolo parte la nuova stagione

Formula E, da San Paolo parte la nuova stagione

01:05:34
1° Round | E-Prix San Paolo

1° Round | E-Prix San Paolo

06:16
Il podio di San Paolo in Brasile

Il podio di San Paolo in Brasile

00:45
Nick Cassidy: "Il podio è un grande risultato"

Nick Cassidy: "Il podio è un grande risultato"

00:34
Oliver Rowland: "Siamo stati fortunati con la Safey Car"

Oliver Rowland: "Siamo stati fortunati con la Safey Car"

00:59
Jake Dennis: "Il modo perfetto per iniziare la stagione"

Jake Dennis: "Il modo perfetto per iniziare la stagione"

01:54
A San Paolo vince Dennis

A San Paolo vince Dennis

00:35
Formula E, l'Halo salva la vita a Martì

Formula E, che paura a San Paolo! L'Halo salva la vita a Martì

01:27
Brutto incidente per Martì

Brutto incidente per Martì

01:53
Incidente per Mortara

Incidente per Mortara

03:31
Al via la gara in Brasile

Al via la gara in Brasile

01:39:47
Round 1 | E-Prix San Paolo: Qualifiche

Round 1 | E-Prix San Paolo: Qualifiche

01:20:06
E-Prix San Paolo - Prove libere 2

E-Prix San Paolo - Prove libere 2

01:18
Formula E, sabato l'E-Prix di San Paolo

Formula E, sabato l'E-Prix di San Paolo

01:29:49
E-Prix San Paolo - Prove libere 1

E-Prix San Paolo - Prove libere 1

00:58
Formula E, da San Paolo parte la nuova stagione

Formula E, da San Paolo parte la nuova stagione

I più visti di Formula E

La Formula E riparte da San Paolo

La Formula E riparte da San Paolo: gli appuntamenti su Mediaset

Round 1 | E-Prix San Paolo: Qualifiche

Round 1 | E-Prix San Paolo: Qualifiche

Wehrlein: “Devo la vita all’Halo”. Il grazie a Laurent Mekies

Formula E, sabato l'E-Prix di San Paolo

Formula E, sabato l'E-Prix di San Paolo

La Formula E si accende in Brasile

Wehrlein, pole con beffa in Brasile: penalizzato in griglia, a godere è Dennis

Notizie del giorno
Vedi tutti
21:12
Proposta Salvini: "A Napoli un Gran Premio di Formula E"
21:09
Coppa del Mondo: Robinson vince il gigante di Mont Tremblant, top ten per Goggia e Della Mea
21:01
Chivu: "Gara di qualità ma si poteva fare anche meglio, abbiamo avuto frenesia"
DICH CARLOS AUGUSTO POST COMO DICH
21:01
Carlos Augusto: "Un messaggio al campionato"
21:00
Europei in vasca corta, Curtis conquista il primo storico podio per l'Italia nei 100 stile libero femminili