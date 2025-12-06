Formula E, volo choc a San Paolo: l’Halo salva la vita a Pepe Martì

Due giri alla fine del primo E-Prix della stagione, Dennis (Andretti) è in testa davanti a Rowland (Nissan) e Cassidy (con la debuttante Citroën) - la gara finirà così - ma l'episodio che resterà di questa gara di San Paolo deve ancora avvenire.

Evans finisce contro le barriere, il direttore di gara "chiama" la full course yellow - bandiera gialla in tutta la pista - significa che alla fine del countdown devono procedere a 60km/h. Da Costa forse rallenta più rapidamente degli altri, Muller scarta verso sinistra per evitarlo, alle loro spalle arriva Pepe Marti, 20enne catalano al debutto in Formula E. Lo spagnolo è decisamente troppo veloce, la sua Kiro Cupra, tampona entrambi e decolla. L'auto si cappotta e ricade a testa in giù, proprio sull'halo, il dispositivo in titanio che protegge la testa dei piloti.