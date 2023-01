Riparte la Formula E: tutta la stagione 2023 su Mediaset

LA PROGRAMMAZIONE

Sabato il primo E-Prix della stagione: si corre a Maxico City, con prove, qualifiche e gara in diretta su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it

Per il sesto anno consecutivo, Mediaset trasmette in diretta le gare del Campionato del Mondo di Formula E 2023. Giunta alla nona edizione, la nuova stagione della competizione prende il via sabato 14 gennaio, alle ore 21.00, sul canale 20, con l'E-Prix di Città del Messico. La telecronaca del debutto stagionale è affidata a Massimiliano Cocchi e a Luca Filippi, già pilota della NIO e collaudatore delle rivoluzionarie monoposto di seconda generazione. In studio, in diretta prima della gara, Ronny Mengo e la pilota Vicky Piria.

Vedi anche Formula E Fuori dai blocchi: Vandoorne e Vergne separati in casa, Evans e Mortara ci riprovano, Dennis outsider vip In totale 11 scuderie e 22 piloti sono pronti a darsi battaglia, per conquistare il titolo di Campione del Mondo: nella scorsa stagione vinto dal belga Stoffel Vandoorne, sulla Mercedes. Si corre in 12 città per un totale di 16 round stagionali, in un’edizione che si annuncia tra le più spettacolari, grazie ad alcune novità significative decise da Formula E e Fia: come quella relativa al format di gara, con E-Prix che si baseranno su un numero prestabilito di giri, come avviene in F1. Inoltre non ci sarà più il fanboost, ovvero la votazione via social dei tifosi, per cui le scuderie saranno obbligate a completare almeno due sessioni di Prove Libere 1 durante la stagione, con un pilota che non ha mai gareggiato in precedenza nel campionato.

Lo streaming della "Formula E" è affidato a Sportmediaset.it, che trasmette live l’intero programma: dalle prove libere alla gara, passando per le qualifiche. Di seguito, il dettaglio della programmazione:

LA PROGRAMMAZIONE

VENERDÌ 13 GENNAIO

Prove Libere 1 dalle 23.30 alle 24.00: Sportmediaset.it.

SABATO 14 GENNAIO

Prove Libere 2 dalle 14.30 alle 15.00: Sportmediaset.it.

Qualifiche dalle 16.40 alle 17.55: Sportmediaset.it

Gara dalle ore 21.00: Canale 20 e Sportmediaset.it