Raggi: "La Formula E insegnerà la mobilità green nelle scuole"

PAROLA DI SINDACO

Covid permettendo, mancano ancora diversi mesi all'E-Prix di Roma, anche perché per ora non c'è ancora un calendario completo, ma nella Capitale la Formula E ha trovato terreno fertile già da tempo. E non solo grazie alle emozioni regalate in gara. "La Formula E, la competizione internazionale dedicata alle vetture monoposto 100% elettriche, rappresenta per la città di Roma, unica tappa italiana, anche un'occasione dedicata alla diffusione, promozione e conoscenza dei vari aspetti connessi al tema della mobilità sostenibile", ha scritto il sindaco Virginia Raggi su Facebook. Formula E, la Mercedes torna argento









































L'E-Prix, che ha ottenuto il riconoscimento di sostenibilità come primo grande evento sportivo carbon free - aggiunge - è diventata una concreta attrattiva per far avvicinare il pubblico di ogni età, anche bambini, alle nuove tecnologie e ai mezzi di trasporto alternativi. Tra le iniziative di sensibilizzazione, Formula E ha realizzato un modulo digitale destinato alle scuole di Roma sui temi della mobilità sostenibile con l'obiettivo di informare e sensibilizzare i ragazzi ai valori di cui si fa promotore il campionato. Le attività previste nel modulo, realizzato in lingua italiana e inglese e a fruizione gratuita, mirano a coinvolgere attivamente i bambini attraverso risorse interattive, workshop e schede da compilare. La nostra Amministrazione è lieta di poter mettere a disposizione dei ragazzi delle scuole una risorsa formativa ed educativa su un tema di grande attualità, che riguarda il futuro di tutti. Per questo abbiamo inviato una circolare contenente il link al modulo digitale alle scuole di Roma, città scelta per il progetto pilota che in seguito verrà replicato anche in altre capitali mondiali".

