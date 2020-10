La Formula E conferma: si riparte a gennaio in Cile

La Formula E ripartirà il 16 gennaio prossimo: il primo round della Season 7 si disputerà, a porte chiuse, in Cile a Santiago con due gare. Ufficiali anche le due gare a Diriyah, in Arabia Saudita, che si correranno il 26 e il 27 febbraio, mentre gli appuntamenti a Sanya in Cina e in Messico sono stati spostati a fine anno. Il calendario resta comunque in divenire a seconda delle condizioni Covid-19 e Roma attende di sapere se il 10 aprile si potrà disputare l'E-Prix.