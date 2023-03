Qualifiche San Paolo: Vandoorne supera Da Costa in finale, seconda fila per Evans e Mortara

PROVE UFFICIALI

È del campione in carica belga la pole per il sesto round del Mondiale elettrico

© Getty Images Pole position di Stoffel Vandoorne nel duello finale delle prove ufficiali di San Paolo. Il pilota belga di DS Penske prevale per sei decimi di secondo sul campione 2020 Antonio Félix Da Costa. Dalla seconda fila scatteranno Edoardo Mortara (bruciato in semifinale da Vandoorne) e Mitch Evans, superato dal pilota portoghese della Porsche. Al via dalla Nick Cassidy e Jake Hughes (NEOM McLaren), dalla quarta Jean-Eric Vergne (compagno di squadra dell'autore della pole) e Norman Nato (Nissan).

© Getty Images

Protagonista (si fa per dire) di un avvio di Mondiale piuttosto incolore, Vandoorne ha finalmente dato una svolta alla propria stagione, regalando al team DS Penske la sua prima pole e forse a se stesso l'ultima chance di rilanciarsi nella corsa al titolo. Missione per la quale Stoffel alla pole dovrà più o meno obbligatoriamente far seguire la vittoria nel sesto round del campionato, visti i suoi undici punti attuali, contro gli ottanta del leader Pascal Wehrlein. L'occasione è propizia, visto che il tedesco di Porsche non ha superato la fase a gruppi e prenderà il via dalLa decima e penultima fila. Testacoda quasi perfetto per Porsche che piazza in prima fila l'altra Gen3 del team ufficiale grazie a Da Costa, il quale si fa largo nei quarti di finale su Maximilian Guenther (Maserati) e poi elimina Evans in semifinale. Sull'altro lato del tabellone invece il poleman Vandoorne aveva battuto prima Jake Hughes (McLaren) e poi Mortara con la Maserati. Quinta fila invece per l'altra Tipo Folgore italo-monegasca di Maximilian Guenther, affiancato da Sam Bird che (nonostante l'approdo ai quarti e la sconfitta nel derby Jaguar con Evans), paga una penalità rimediata in India per l'incidente proprio con il suo compagno di squadra.

© Getty Images

Saranno costretti ad una prova tutta in rimonta (ma hanno già dimostrato di essere specialisti di questo tipo di prestazioni) tanto il leader del ranking Wehrlein (nona fila), quanto il suo più diretto inseguitore Jake Dennis, al via dalla settima fila con la Gen3 Avalanche ugualmente motorizzata Porsche. Qualifiche amare per il secondo brasiliano in gara: originario proprio di San Paolo, Lucas Di Grassi ha ingloriosamente chiuso le qualifiche già nella fase a gruppi, danneggiando la sospensione anteriore destra stringendo troppo una curva e dovrà quindi partire dall'ultima fila con la sua Mahindra.