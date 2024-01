Prove Ufficiali  Wehrlein e la Porsche in pole, Guether in seconda fila con la Maserati

PROVE UFFICIALI

Nel duello finale il tedesco della Porsche prevale facilmente sul veterano Buemi

© Getty Images È del binomio tutto "made in Germany "formato da Pascal Wehrlein e dalla Porsche la pole position del primo appuntamento della Formula E 2024 a Città del Messico. Approdato alla finale insieme a Sebastien Buemi (Envision Racing), Wehrlein ha prevalso per 215 millesimi sul rivale elvetico, siglando un tempo da un minuto, 13 secondi e 298 millesimi (quarta pole personale nel Mondiale elettrico) che gli permette di scattare davanti a tutti nell'E-Prix di Mexico City. Grandi delusi delle qualifiche dell'Autodromo Hermanos Rodriguez i due piloti del team ufficiale TCS Jaguar: Nick Cassidy e Mitch Evans sono arrivato alla fase dei Duels, per poi essere eliminati in semifinale nell'ordine da Wehrlein e Buemi. Entrambi i piloti neozelandesi della Jaguar (come pure il campione 2022 Stoffel Vandoorne) erano stati penalizzati di una penalizzazione nelle prove libere: Cassidy scatta dalla quarta casella dello schieramento a fianco di Maximilian Guenther, "promosso" all'interno della seconda fila con la Maserati MSG Racing. Evans è invece al via dalla terza fila insieme a Jake Hughes (McLaren), eliminato ai quarti di finale dal "giustiziere" rossocrociato Buemi.

Lo schieramento di partenza prosegue con Robin Frijns (compagno di squadra dello stesso Buemi) e con il penalizzato Vandoorne (DS Penske), che erano stati eliminati nei quarti rispettivamente da Wehrlein e Cassidy e prendono il via dalla quarta fila, chiudendo la shortlist dei piloti che hanno dato vita alla fase calda delle qualifiche: quella degli scontri diretti. Si erano invece sfilati casco, tuta e guanti i loro colleghi "bocciati" dalla fase a gruppi, che occupano le file dalla quinta alla undicesima. Ad aprire l'elenco sono lo svizzero Sacha Fenestrez (Nissan) e l'altro pilota DS Penske Jean-Eric Vergne. Sesta linea per Nico Muller (ABT Cupra) e per Sam Bird con la McLaren che ricorda Gil De Ferran con uno sticker sulle proprie GEN3 papaya e sulla visiera dei due piloti.

Come la Jaguar (anzi, molto di più) tanta delusione in casa Andretti: il campione in carica Jake Dennis e il suo neocompagno di squadra Norman Nato occupano per intero la settima fila, con il francese accreditato della tredicesima prestazione davanti a quello inglese.