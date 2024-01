Prove Ufficiali Diriyah: prima fila per Vergne e Evans, Dennis e Sette Camara in agguato

PROVE UFFICIALI

L'esperto pilota francese torna in pole position dopo un anno e mezzo

© Getty Images Pole position per Jean-Eric Vergne e per DS Penske nelle qualifiche di gara-uno a Diriyah, seconda tappa del Mondiale di Formula E. Il due volte campione francese ha battuto nel duello finale Mitch Evans. Il neozelandese della Jaguar accusa sulla linea un ritardo di soli settantadue millesimi di secondo. Vergne si era datto largo con il miglior tempo nel suo gruppo iniziale e poi eliminando Norman Nato e Sergio Sette Camara nei quarti e nelle semifinali. Autore del quarto tempo nel suo gruppo, Evans aveva poi "fatto fuori" nei quarti il connazionale Nick Cassidy nel derby Jaguar e il campione in carica Jake Dennis nelle semifinali. Per il popolare "JEV" si tratta della sedicesima pole della carriera in Formula ma anche di un nuovo record, o meglio del "pareggio" in vetta con il precedente recordman solitario Buemi. Dalla seconda fila scattano quindi Dennis (Andretti) e Sette Camara (ERT Racing). Il campione in carica era approdato alle semifinali con il secondo tempo nella fase a gruppi (esattamente come il brasiliano), per poi affrontare ed eliminare nel quarti di finale Pascal Wehrlein (Porsche), vincitore due settimane fa in Messico del primo round stagionale. Sette Camara da parte sua aveva prevalso nel suo quarto su Maximilian Guenther, pilota di punta Maserati.

© Getty Images

Dalla terza e dalla quarta fila dello schieramento di partenza "muoveranno" i piloti eliminati ai quarti. Terza fila per il francese Nato (Andretti, il più veloce nel secondo turno di prove libere) e per il tedesco Wehrlein, in agguato e pronto per andare a caccia del podio sulla pista che lo ha visto un anno fa imporsi sia in gara-uno che in gara-due. Fila quattro per Cassidy (che in Messico aveva regolarmente messo dietro il conpagno di squadra Evans) e per Guenther che con la Maserati punta sicuramente ad una gara d'attacco, diversamente dal compagno in squadra Jehan Daruvala che scatta dalla coda del gruppo. Sesta fila tutta orange per i due piloti McLaren Jake Hughes e Sam Bird, rimasti fuori per un soffio dalla fase a duelli "causa! quinto tempo per entrambi nei due gruppi iniziali.

Dal centro esatto della griglia(sesta fila) partono Stoffel Vandoorne con la seconda Gen3 DS Penske e Robin Frijns con la migliore delle Envision. Il pilota olandese precede il compagno di squadra Sebastien Buemi (weekend fin qui da incubo per il pilote elvetico secondo due settimane fa in Messico) e l'inglese di Nissan Oliver Rowland, il più veloce nel turno di prove libere d'apertura. Ottava fila per Sacha Fenestraz (Nissan) e per Nico Muller (ABT Cupra), nona per Antonio Félix Da Costa (ancora in ombra rispetto a Wehrlein) e per Lucas Di Grassi con l'altra Gen3 by ABT Cupra. Decima e penultima fila per Dan Ticktum (ERT) e per Edoardo Mortara con Mahindra. Il team indiano è ancora una vola confinato alle retrovie, tanto è vetro che l'altra monoposto rosso-grigia - quella di Nyck De Vries - "langue" in ultima fila (e in ultima posizione) a fianco della Maserati del rookie Jehan Daruvala.