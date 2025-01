Mexico City, secondo round: tutti contro Jaguar e Porsche, Maserati punta a riscatto

Punta tutto sulla discontinuità rispetto al via dicembrino invece la già citata Maserati, che portiamo qui ad esempio tra le squadre top (Andretti, DS Penske, Envision) che a San Paolo hanno fatto cilecca. Al volante delle Tipo Fologore schierate da MG Racing, la nuova formazione composta dall'ex McLaren Jake Hughes e da Stoffel Vandoorne (lui pure ex McLaren ma... Formula Uno e in arrivo da DS Penske) non sono mai riusciti ad entrare nel vivo della sfida per le posizioni che contano. Il campione elettrico della Season 8 (2021-2022) Vandoorne si è arrampicato fino all'ultima casella della top ten, aggiudicandosi l'ultimo punto a disposizione, mentre il suo compagno di squadra originario d Birmingham è uscito di scena anzitempo. C'è tutto il tempo per rifarsi ma occorre mettersi subito all'opera: Jaguar e Porsche non aspettano!