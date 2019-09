Mercedes, inizia l'avventura in Formula E con Vandoorne e De Vries

È ufficialmente iniziata l'avventura della Mercedes in Formula E. La casa di Stoccarda debutterà nella season 6 e lo farà con Stoffel Vandoorne e Nick De Vries: due piloti importanti per andare a caccia subito del titolo. Il belga ha già corso nel mondiale elettrico con HWA Racelab, mentre l'olandese che è vicino a diventare campione del mondo di Formula 2 ha sposato il progetto. "La Formula E è una grande piattaforma, sono grato alla Mercedes per l'opportunità. È tutto nuovo per me e non voglio darmi degli obiettivi", le prime parole di De Vries.