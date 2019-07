Londra fa partire il countdown con una Gen2 griffata Union Jack

E' iniziato il conto all,a rovescia per vedere in pista l'E-Prix di Londra. Manca, infatti, un anno esatto al ritorno della Formula E nella capitale inglese, dopo la gara del 2015 a Battersea Park. E l'attesa è già alta per veder sfrecciare le monoposto elettriche in quella che sarà la gara di chiusura del campionato il 25 e 26 luglio del 2020. Per l'occasione è stata svelata una monoposto con la bandiera britannica a colorare la Union Jack. Il tracciato sarà realizzato attorno ai Royal Dock e alla fiera dell'ExCel.