Libere 1 Tokyo: comanda Frijns, primo acuto di Mortara davanti a Maserati e Porsche

PROVE LIBERE 1

Inizio di weekend piuttosto movimentato per l'esordio del Mondiale elettrico in Giappone

Andato in scena su un asfalto ancora parzialmente bagnato dopo il... monsone di metà pomeriggio (giapponese), il primo turno di prove libere dell'E-Prix di Tokyo si è chiuso con il miglior tempo di Robin Frijns in un minuto, 20 secondi e 865 millesimi, ottenuto nel corso dell'extra time elargito dalla Direzione Gara a squadre e piloti come risarcimento per le due bandiere rosse che hanno interrotto la sessione. Alle spalle del pilota olandese di Envisison (powered by Jaguar), secondo tempo per Edoardo Mortara (Mahindra), staccato di 217 millesimi, davanti a Maximilian Guenther con la Maserati Tipo Folgore (+0.275) e alla due Gen3 di Porsche che sigillano la top five di Pascal Wehrlein (quarto a 277 millesimi da Frijins, due soli più di Guenther) e di Antonio Félix Da Costa (+0.462). Sesto tempo per Nick Cassidy con la migliore delle Jaguar. Leader della clasifica generale con 57 punti (quattro in più di Wehrlein), il neozelandese punta a rifarsi dopo il patatrac finale di San Paolo.

© Getty Images

Dopo Cassidy, la top ten di Tokyo prosegue con il suo compagno di squadra Mitch Evans che incassa un ritardo prossimo al mezzo secondo (492 millesimi) dalla vetta, mentre Nyck De Vries porta anche la seconda Mahindra nella pagina "giusta" del ranking (+0.573). Come per il compagno di squadra Mortara, anche per il campione del primo Mondiale di Formula E sancito FIA (2021) si tratta del primo segno di vita del 2024. Nono tempo tra le curve di casa per Nissan grazie a Oliver Rowland (+0.657). Batte un colpo (che gli vale il decimo tempo) anche Lucas Di Grassi che prova in Giappone a mandare in soffitta un pessimo primo scorcio e chiude con la Gen3 di ABT Cupra a 741 millesimi dal leader.

Il primo weekend giapponese nell'ormai decennale storia della Formula E inizia in salita per McLaren. Vincitore nel recente E-Prix di San Paolo, Sam Bird non va oltre la tredicesima casella della classifica con un ritardo di 911 millesimi dalla vetta, il suo compagno di squadra Jake Hughes non fa meglio della diciannovesima prestazione. Addirittura ventunesimo e penultimo l'altro inglese e campione in carica Jake Dennis (Andretti), alle cui spalle c'è solo il campione di Season 8 2022 Stoffel Vandoorne, appiedato dalla Gen3 DS Penske nelle prime battute delle prove libere, provocando con il suo arresto in pista la prima bandiera rossa (la seconda manda tutti ai box dopo un incidente tra Sacha Fenestraz e Bird). Meglio ha fatto il suo compagno Jean-Eric Vergne, rimanendo comunque lontano dalle posizioni che contano (quindicesimo).