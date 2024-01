Libere 1 a Diriyah: solo Rowland e la Nissan davanti alle DS Penske

© Getty Images

È del "cavallo di ritorno" Nissan Oliver Rowland il miglior tempo nel primi turno di proive libere del weeknd della Formula E in Arabia Saudita. Il pilota inglese apre la classifica dei tempi completando in un minuto, 15 secondi e 400 millesimi - il miglior giro di giornata sul tracciato... diversamente cittadino di Diriyah, sito UNESCO a pochi chilometri dalla capitale saudita Riad. Alle spalle della biancorossa Gen3 della Nissan ci sono entrambe le DS Penske: secondo tempo per Jean-Eric Vergne (+0.165), terzo per Stoffel Vandoorne a 207 millesimi da Rowland. A chiudere la top five sono Jake Dennis e Sergio Sette Camara. Il campione in carica (due volte secondo a Diriyah un anno fa) chiude la sessione - prolungata di tredici minuti per una bandiera rossa (Sebastien Buemi fermo in pista) - con un ritardo di 442 millesimi, che diventano 467 per il brasiliano di ERT Formula E Team