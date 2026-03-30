La Formula E torna a Berlino, 2 e 3 maggio in diretta su Italia 1
Il mondiale delle monoposto elettriche arriva sul circuito del Tempehof per un doppio appuntamento. Le gare saranno trasmesse in chiaro e in streaming su sportmediaset.itdi Redazione
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Per la Formula E Berlino è una sorta di seconda casa. Nessuna location ha ospitato piu' gare di monoposto elettriche rispetto al tracciato ricavato all'interno del Tempelhof, l'ex aeroporto militare, oggi trasformato nel parco piu' grande della città.
Il settimo e ottavo round della Stagione 12 i disputeranno sabato 2 e domenica 3 maggio, con diretta tv su Italia 1 a partire dalle 15:30.
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Il circuito misura 2,345 km, il piu' corto del calendario, è unico nel suo genere: la superficie con lastre di cemento era stata progettata per l'atterraggio e il decollo degli aerei ed è particolarmente abrasiva, elemento delicato per team e piloti che devono gestire l'energia, l'usura degli pneumatici e le temperature elevate.
Nel 2025 le gare furono vinte da Nick Cassidy e Mitch Evans, entrambi su Jaguar, che ha vinto anche le ultime due gare di questa stagione con il portoghese Antonio Felix Da Costa. In testa alla classifica di campionato ci sono però la Porsche di Pascal Wehrlein e la Mahindra di Edoardo Mortara.