La Formula E si tinge di rosa: sette donne ai test di Riyad

20/11/2018

Il 16 dicembre prossimo sarà una Formula E tinta di rosa. A Riyad, per i test collettivi dove mancheranno solo Audi e Jaguar, ci saranno sette donne in pista al volante delle monoposto. Occasione d'oro per la 18enne Amna Al Qubaisi , prima pilota donna degli Emirati Arabi quest'anno protagonista nella F4 italiana, con il team Envision Virgin Racing. Dalla Formula 1 arriva Tatiana Calderon , fresca di test in Messico con la Sauber-Alfa Romeo, sulla DS Techeetah. Dalla 25enne spagnola alla 20enne inglese Jamie Chadwick con la NIO, mentre Beitske Visser è stata promossa dal vivavio BMW al fianco di Alexander Sims. La trentenne svizzera Simona de Silvestro sarà in pista con Venturi; Carmen Jorda scelta da Nissan. È un ritorno, infine, quello di Katherine Legge , due gare in Formula E nella stagione 1, che sarà sulla Mahindra. Un bello spot per le donne al volante, proprio in Arabia Saudita dove fino a pochi mesi fa nessuna donna poteva guidare.

