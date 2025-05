Formula E, e-Prix di Monaco: Buemi vince gara-2, Rowland fa secondo e allunga in vetta

Bella vittoria di Sebastien Buemi, che a Montecarlo trionfa nel secondo round dell’e-Prix di Monaco davanti a Rowland e Cassidy. Le posizioni nelle prime tornate restano cristallizzate, anche a causa delle condizioni meteo molto difficili. Rowland (Nissan) comanda su De Vries (Mahindra), con le due DS Penske di Vergne e Gunther a inseguire. Dal quarto giro partono i primi Attack Mode, proprio con Buemi (Envision) che spariglia le carte. A ruota si attivano anche Gunther e Vergne, con il francese che riesce a spodestare De Vries e Rowland (unico nelle prime posizioni a non usufruire della maggior potenza entro i primi dieci giri) per prendersi la prima posizione. Il francese prova a scappare via, mentre Di Grassi e Ticktum sono protagonisti di due incidenti che compromettono le loro rispettive gare. Vergne prova a mantenere i tre secondi di vantaggio su Rowland, ma al quattordicesimo giro l’incidente di Mueller causa la Safety Car. Il leader del Mondiale attiva i primi quattro minuti di Attack Mode al diciottesimo giro sui ventinove previsti (diventati poi trenta), perdendo solamente la posizione su De Vries: i tre davanti danno vita ad una grande battaglia, con Vergne che si stacca leggermente anche a causa di un sorpasso al limite di Rowland. Alla festa si unisce poi anche Buemi, che grazie all’Attack Mode va a strappare in definitiva anche la prima posizione di De Vries, mentre Rowland lascia passare nuovamente Vergne per evitare penalità. Negli ultimi cinque giri Vergne e De Vries iniziano a pagare il conto degli Attack Mode anticipati, venendo sopravanzati da Cassidy (Jaguar-Tcs) e Da Costa (Porsche-Tag Heuer). Buemi vince in solitaria davanti a Rowland (terzo successo a Monaco per lo svizzero), con Cassidy che chiude il podio. Rowland allunga in vetta al Campionato, con Da Costa che aggancia Wehrlein (solo settimo al traguardo) in seconda posizione.