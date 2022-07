La Formula E sbarca a NY: la programmazione di sabato e domenica

© Getty Images

Per il quinto anno consecutivo, Mediaset trasmette in diretta e in esclusiva in chiaro le gare del Campionato del Mondo di «Formula E». Sabato 16 e domenica 17 luglio, sul canale 20, e in streaming su sportmediaset.it, si torna in pista con gli E-Prix di New York, 11esimo e 12esimo round del Mondiale.