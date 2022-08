La Formula E assegna il titolo a Seoul

NEL WEEKEND

Sabato e domenica due gare incandescenti su un nuovo tracciato, che entrerà anche all'interno dello stadio olimpico

La Formula E è pronta a incoronare i suoi campioni 2022 e lo farà nel fine settimana a Seoul, sul più nuovo dei tracciati presenti in calendario. La pista coreana è stata realizzata nel Parco Olimpico e vedrà le 22 monoposto elettriche entrare anche all'interno dello stadio Jamsil prima di tornare all'aperto e affrontare il lungo rettilineo che fa parte dei 2.6 km di pista con 22 curve complessive. Un altro fattore da non sottovalutare saranno le alte temperature, che sottoporranno uomini e mezzi a un'ulteriore prova di resistenza.

Vedi anche Formula E Formula E: trionfo di Di Grassi a Londra in gara-2, Giovinazzi out In classifica generale, Stoffel Vandoorne ha un ampio margine di vantaggio su Mitch Evans (+36 punti) ed Edoardo Mortara (+41) e punta a regalare il bis alla Mercedes dopo quello ottenuto dodici mesi fa da De Vries. Per quanto riguarda la corsa alla corona dei costruttori, proprio la Mercedes potrebbe fare l'en plein, visto che Venturi e DS sono a distanza di sicurezza.

Le due decisive gare di sabato e domenica potranno essere seguite in diretta su Italia 1 e in streaming su Sportmediaset.it a partire dalle ore 8.45. Appuntamento da non mancare.