Formula E: trionfo di Di Grassi a Londra in gara-2, Giovinazzi out

Il terzultimo atto della stagione elettrica è appannaggio del brasiliano del team ROKiT Venturi Racing: sul podio anche Dennis e De Vries. Disastro Evans: Vandoorne vola in vetta al Mondiale. Gara compromessa per l’italiano dopo un drive through

Nell’ultimo E-Prix europeo stagionale della Formula E il successo va questa volta a Lucas Di Grassi. Il pilota brasiliano del team ROKiT Venturi Racing, beffa il padrone di casa Jake Dennis (Avalanche Andretti), vincitore ieri e scattato ancora dalla pole, e torna alla vittoria dopo un anno di digiuno. Terzo Nick De Vries (Mercedes). Clamoroso problema tecnico per Mitch Evans nel finale: la quarta posizione Stoffel Vandoorne lo fa volare nel Mondiale. Fuori Antonio Giovinazzi, partito terzo.

Potrebbe rivelarsi una vera e propria passerella trionfale quella che attenderà Stoffel Vandoorne poco prima di Ferragosto a Seul. Il +36 su Mitch Evans ipoteca, di fatto, il Mondiale di Formula E a favore del belga della Mercedes: complice il quarto posto finale di quest’ultimo, che vale oro puro, e il contemporaneo ritiro del diretto inseguitore gli regala ormai più di mezzo trionfo finale, dopo una gara-2 a Londra vinta da Lucas Di Grassi, che raggiunge Sebastian Buemi come record di round ottenuti in questa categoria. Vergne, Ticktum e Rowland fanno subito fuori in avvio di gara. Comincia poi il valzer degli attack mode: Giovinazzi è però costretto al drive through e rovina subito la propria giornata: un vero peccato dopo l’ottima qualifica della mattinata (partiva terzo). De Vries sfrutta bene il jolly, vola in terza posizione e fa partire un gran duello con Da Costa, che si riprende poco dopo il piazzamento dell’olandese.

Là davanti Di Grassi sorpassa Dennis, ma quest’ultimo torna a condurre il round dopo l’attack mode del brasiliano. Nel frattempo, sia Evans sia Vandoorne risalgono rispettivamente al quarto e al quinto posto anche favoriti dalle disgrazie altrui. Ma è proprio una ‘disgrazia’ tecnica quella che colpisce proprio il neozelandese della Jaguar nel finale, per un pesantissimo zero in classifica. Di Grassi controsorpassa Dennis, che era alla ricerca del bis ma che deve accontentarsi del secondo gradino del podio. Terzo, infine, Nyck De Vries (Mercedes); Da Costa chiude quinto. In attesa delle due gare conclusive della stagione in Corea del Sud, la classifica piloti dice che Vandoorne adesso ha 36 punti su Evans e 41 su Edoardo Mortara, solo 13° oggi.