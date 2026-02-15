La Formula E arriva in Spagna, il 21 marzo in diretta sul 20

Il mondiale delle monoposto elettriche approda dunque in Spagna con una tappa a Madrid. Il circuito era già stato teatro dei test pre-stagionali lo scorso anno, offrendo un primo assaggio delle sue insidie. In quell’occasione il più rapido fu Mitch Evans, portacolori della Jaguar TCS Racing, ma il dato più significativo fu un altro: sei sessioni, sei piloti diversi in vetta alla classifica dei tempi. Un equilibrio che promette spettacolo, sorpassi e strategie imprevedibili anche in gara.