La Formula E arriva in Spagna, il 21 marzo in diretta sul 20

Il mondiale delle monoposto elettriche debutta sul circuito alle porte di Madrid. La gara sarà trasmessa in chiaro e in streaming su sportmediaset.it

15 Feb 2026 - 17:50
Dopo aver ospitato nove Gran Premi di Formula 1 tra gli anni Sessanta e Ottanta, il Circuito de Madrid-Jarama è pronto a riaccendersi. Lungo 3,8 chilometri, incastonato tra i saliscendi di San Sebastián de los Reyes, il tracciato madrileno si prepara a vivere una nuova giovinezza ospitando il sesto round della Stagione 12 di Formula E.
La gara si svolgerà sabato 21 marzo , in diretta su Canale 20 e in streaming su sportmediaset.it a partire dalle ore 14:45. 

© Formula E

© Formula E

Il mondiale delle monoposto elettriche approda dunque in Spagna con una tappa a Madrid. Il circuito era già stato teatro dei test pre-stagionali lo scorso anno, offrendo un primo assaggio delle sue insidie. In quell’occasione il più rapido fu Mitch Evans, portacolori della Jaguar TCS Racing, ma il dato più significativo fu un altro: sei sessioni, sei piloti diversi in vetta alla classifica dei tempi. Un equilibrio che promette spettacolo, sorpassi e strategie imprevedibili anche in gara.

Equilibrio che ha dominato anche nei primi cinque appuntamenti con altrettanti vincitori diversi. 
Wehrlein è leader della classifica di campionato con 68 punti, seguito a 62 da Mortara, terzo il Campione del Mondo in carica Oliver Rowland con 49. 

