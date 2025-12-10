E-Prix di Città del Messico, diretta ore 21 su Canale 20

La Formula E torna il 10 gennaio 2026, si corre nello storico tracciato Hermanos Rodriguez. La gara in tv su Canale 20 e live-streaming su Sportmediaset.itdi Redazione
© Formula E
Il leggendario circuito Autodromo Hermanos Rodriguez si trova a Città del Messico, a 2.250 metri di altitudine.
Il tracciato della Formula E misura 2,628 km e condivide alcuni tratti con quello della Formula 1, in particolare il rettilineo di partenza e il suggestivo tratto all'interno del Foro Sol, l'ex stadio del baseball che porta all'ultima curva, una sopraelevata nota con il nome di Peraltada.
© Formula E
Lunghezza: 2,628 km
Curve: 19
Record del circuito:
Pascal Wehrlein (Porsche) 1:10.984
Giro record in gara:
Sébastien Buemi (Envision Racing) 1:12.547
Pole position 2025:
Pascal Wehrlein (Porsche) 1:10.984
Podio E-Prix Città del Messico 2025
1) Oliver Rowland (Nissan Formula E Team)
2) António Félix da Costa (Porsche)
3) Pascal Wehrlein (Porsche)