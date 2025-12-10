Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula E
ROUND 2

E-Prix di Città del Messico, diretta ore 21 su Canale 20

La Formula E torna il 10 gennaio 2026, si corre nello storico tracciato Hermanos Rodriguez.  La gara in tv su Canale 20 e live-streaming su Sportmediaset.it

di Redazione
10 Dic 2025 - 17:19
© Formula E

© Formula E

Il leggendario circuito Autodromo Hermanos Rodriguez si trova a Città del Messico, a 2.250 metri di altitudine. 
Il tracciato della Formula E misura 2,628 km e condivide alcuni tratti con quello della Formula 1, in particolare il rettilineo di partenza e il suggestivo tratto all'interno del Foro Sol, l'ex stadio del baseball che porta all'ultima curva, una sopraelevata nota con il nome di Peraltada. 

© Formula E

© Formula E

Lunghezza: 2,628 km
Curve: 19

Record del circuito:
Pascal Wehrlein (Porsche) 1:10.984

Giro record in gara:
Sébastien Buemi (Envision Racing) 1:12.547

Pole position 2025:
Pascal Wehrlein (Porsche) 1:10.984

Podio E-Prix Città del Messico 2025 
1) Oliver Rowland (Nissan Formula E Team)
2) António Félix da Costa (Porsche)
3) Pascal Wehrlein (Porsche)

Ultimi video

03:31
Al via la gara in Brasile

Al via la gara in Brasile

02:01
MAG SRV FORMULA E SAN PAOLO BILANCIO GARA OK

Fe, buona la prima: nel caos incidente trionfa Dennis

00:39
Lo spaventoso incidente di Wehrlain del Brasile 2024

Lo spaventoso incidente di Wehrlain del Brasile 2024 - VIDEO

01:23
RULLO E-PRIX BRASILE FORMULA SRV

Far West elettrico: vince Dennis, paura per Martí

02:30
FE SRV QUALIFICHE SAN PAOLO con sgommata

Gli highlights delle qualifiche di San Paolo, Dennis in Pole

02:57
Formula E, incidente shock: la telecronaca

Formula E, incidente shock: momenti di tensione in telecronaca

01:05:34
1° Round | E-Prix San Paolo

1° Round | E-Prix San Paolo

06:16
Il podio di San Paolo in Brasile

Il podio di San Paolo in Brasile

00:45
Nick Cassidy: "Il podio è un grande risultato"

Nick Cassidy: "Il podio è un grande risultato"

00:34
Oliver Rowland: "Siamo stati fortunati con la Safey Car"

Oliver Rowland: "Siamo stati fortunati con la Safey Car"

00:59
Jake Dennis: "Il modo perfetto per iniziare la stagione"

Jake Dennis: "Il modo perfetto per iniziare la stagione"

01:54
A San Paolo vince Dennis

A San Paolo vince Dennis

00:35
Formula E, l'Halo salva la vita a Martì

Formula E, che paura a San Paolo! L'Halo salva la vita a Martì

01:27
Brutto incidente per Martì

Brutto incidente per Martì

01:53
Incidente per Mortara

Incidente per Mortara

03:31
Al via la gara in Brasile

Al via la gara in Brasile

I più visti di Formula E

RULLO E-PRIX BRASILE FORMULA SRV

Far West elettrico: vince Dennis, paura per Martí

Formula E, incidente shock: la telecronaca

Formula E, incidente shock: momenti di tensione in telecronaca

Formula E, l'Halo salva la vita a Martì

Formula E, che paura a San Paolo! L'Halo salva la vita a Martì

Formula E, volo choc a San Paolo: l’Halo salva la vita a Pepe Martì

Formula E: i 20 piloti

L'incidente di Wehrlain a San Paolo nel 2024 

San Paolo, un anno dopo: il confronto tra i due incidenti - VIDEO

Notizie del giorno
Vedi tutti
19:04
Milan: Modric, Leao e le squadre maschili e femminili alla Festa di Natale del Settore Giovanile
19:08
Roma, Gasperini: "Dybala può giocare novanta minuti, aspetteremo anche Ferguson"
18:58
Serie B, tutti gli arbitri della prossima giornata
18:51
Sci alpino, Vinatzer si allena a Sestriere dopo il podio a Beaver Creek
18:44
Roma, Hermoso sul caso Folorunsho: "Nessun chiarimento, dovrebbe essere la Lega a intervenire"