E-Prix di Città del Messico, diretta ore 21 su Canale 20

Il leggendario circuito Autodromo Hermanos Rodriguez si trova a Città del Messico, a 2.250 metri di altitudine.

Il tracciato della Formula E misura 2,628 km e condivide alcuni tratti con quello della Formula 1, in particolare il rettilineo di partenza e il suggestivo tratto all'interno del Foro Sol, l'ex stadio del baseball che porta all'ultima curva, una sopraelevata nota con il nome di Peraltada.