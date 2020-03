I piloti votano Roma: è il tracciato più bello di Formula E

IL SONDAGGIO

Qual è il tracciato più bello di Formula E? Semplice, Roma! A deciderlo sono stati i piloti stessi del campionato che hanno votato la pista dell'Eur come quella più divertente su cui correre (E-Prix che era in programma il 4 aprile e che è stato rinviato a data da destinarsi a causa del coronavirus). Sul podio anche Punta del Este in Uruguay e Montreal dove si è corso nel 2016-2017: questo il risultato del sondaggio effettuato dal giornalista inglese Sam Smith per the-race.com che, approfittando della pausa forzata per il campionato, ha chiesto ai vari piloti le loro preferenze.

Sebastian Buemi ha anche spiegato il perché del suo voto: "La lunghezza del circuito è buona considerando che molto spesso gareggiamo in circuiti molto belli ma troppo corti per i miei gusti, come ad esempio a Parigi o Hong Kong. I saliscendi sul circuito romano sono poi un must e c’è anche spazio per sorpassare. Pur non essendo nel centro storico di Roma il circuito dell’EUR è stato ricavato sulle normali strade aperte al pubblico e ha tutte le caratteristiche, come dimostrato nelle edizioni precedenti, per offrire grande spettacolo”.

I piloti erano chiamati a fare una classifica assegnando dei voti da 5 a 1 ai vari tracciati e il percorso cittadino della Capitale ha avuto i voti maggiori,