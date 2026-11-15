Ravenna-Forlì, le formazioni ufficiali: la scelta su Ronaldinho

15 Nov 2026 - 16:53
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Tutto pronto alle 17:30 per Ravenna-Forlì. La sfida di Serie C sarà anche l'occasione per il ritorno in campo di Ronaldinho: il fenomeno brasiliano torna a 10 anni dal ritiro. Coach Mandorlini ha deciso di dargli subito una maglia da titolare. Di seguito le formazioni ufficiali

RAVENNA (4-3-3): Venturi, Donati, Zaro, Esposito, Bani, Lonardi, Vinicius, Duca, Da Pozzo, Rabbi, Ronaldinho
FORLI (3-5-3): Martelli, Palomba, Perretta, Onofri, Farinelli, Macrì. De Risio, Rosetti, Mattioli, Coveri, Petrelli

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