Ravenna-Forlì, le formazioni ufficiali: la scelta su Ronaldinho

Tutto pronto alle 17:30 per Ravenna-Forlì. La sfida di Serie C sarà anche l'occasione per il ritorno in campo di Ronaldinho: il fenomeno brasiliano torna a 10 anni dal ritiro. Coach Mandorlini ha deciso di dargli subito una maglia da titolare. Di seguito le formazioni ufficiali
RAVENNA (4-3-3): Venturi, Donati, Zaro, Esposito, Bani, Lonardi, Vinicius, Duca, Da Pozzo, Rabbi, Ronaldinho
FORLI (3-5-3): Martelli, Palomba, Perretta, Onofri, Farinelli, Macrì. De Risio, Rosetti, Mattioli, Coveri, Petrelli