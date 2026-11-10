Vandoorne torna in Formula E: sarà il pilota Jaguar per la GEN4

Dopo l'uscita di Mercedes dalla categoria, il belga è passato nell'orbita Stellantis, alternandosi tra DS e Maserati. Tre stagioni nelle quali non è riuscito a ripetere i risultati del passato, raccogliendo due podi: il terzo posto nell'E-Prix di Monaco 2024 e la vittoria nell'E-Prix di Tokyo 2025. Risultati che non gli hanno permesso di andare oltre la top 10 nella classifica iridata.