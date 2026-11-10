Vandoorne torna in Formula E: sarà il pilota Jaguar per la GEN4

Nuovi colori per Jaguar: la I-Type 08 si veste di blu
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Il campione del mondo 2022 rientra a tempo pieno nella categoria elettrica dopo un anno da riserva e collaudatore. Affiancherà Antonio Félix da Costa: per Jaguar una coppia di ex iridati.di Massimiliano Cocchi
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Stoffel Vandoorne torna in Formula E. Il pilota belga vestirà i colori di Jaguar TCS Racing nella stagione 2026-27, al volante della monoposto numero 5, prendendo il posto di Mitch Evans, che ha lasciato la squadra per approdare al progetto Opel.
Per Vandoorne si tratta di un ritorno a tempo pieno dopo una stagione trascorsa lontano dalla griglia, ma non dalla categoria. Nel campionato appena concluso ha infatti ricoperto il ruolo di pilota di riserva e sviluppo per Jaguar, lavorando a stretto contatto con la squadra britannica e contribuendo anche alla preparazione della nuova monoposto GEN4.
Il belga farà coppia con António Félix da Costa, formando una line-up di grande esperienza: entrambi hanno conquistato il titolo mondiale di Formula E. Una coppia di campioni che riporta alla memoria quella composta dallo stesso Vandoorne e da Jean-Éric Vergne in DS Penske, all'inizio dell'era Gen3.
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Il percorso di Vandoorne in Formula E è iniziato nella quinta stagione, con HWA Racelab, prima della trasformazione nella squadra ufficiale Mercedes-EQ. Nel secondo anno ha sfiorato il titolo mondiale, chiudendo al secondo posto alle spalle proprio di Da Costa, in una stagione condizionata dalla pandemia.
Con Mercedes ha poi contribuito alla conquista di due titoli consecutivi a squadre. Dopo il successo del compagno Nyck de Vries nel 2021, nel 2022 è arrivato il suo momento: Vandoorne ha conquistato il Mondiale piloti al termine di un confronto serrato con Mitch Evans.
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Dopo l'uscita di Mercedes dalla categoria, il belga è passato nell'orbita Stellantis, alternandosi tra DS e Maserati. Tre stagioni nelle quali non è riuscito a ripetere i risultati del passato, raccogliendo due podi: il terzo posto nell'E-Prix di Monaco 2024 e la vittoria nell'E-Prix di Tokyo 2025. Risultati che non gli hanno permesso di andare oltre la top 10 nella classifica iridata.
Parallelamente alla Formula E, Vandoorne ha continuato a lavorare come pilota di riserva e collaudatore per Aston Martin in Formula 1 e a correre nel Mondiale Endurance con Peugeot. Ora per lui si apre una nuova sfida con il team campione in carica della Formula E.