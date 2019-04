Formula E, Roma E-Prix: monoposto in posa a piazza di Spagna

11/04/2019

Ancora un paio di giorni e poi Roma vivrà per la seconda volta nelle sua storia l'E-Prix del campionato di Formula E. In ogni angolo della Capitale si respira aria di grande attesa per la gara in programma sabato sul tracciato cittadino dell'Eur. Come in Piazza di Spagna, dove le monoposto della "Gen2" sono state schierate con la Scalinata di Trinità dei Monti a fare da sfondo. Un perfetto connubio tra la storia e un futuro che è ormai diventato presente.