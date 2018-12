Formula E, giornata di test con le donne protagoniste

16/12/2018

Nel giorno in cui Sam Bird ha fatto segnare il miglior tempo nei test post E-Prix di Ad Diriyah, la Formula E ha consegnato alla storia una giornata da ricordare. Per la prima volta, infatti, una decina di donne sono scese in pista in Arabia Saudita per confrontarsi con i colleghi maschi. Alla fine la migliore è stata Katherine Legge, che ha chiuso con il 16° tempo al volante della Mahindra.