Formula E: Wehrlein vince un folle e-Prix a Miami, beffa e penalità per Nato

La classifica viene riscritta varie volte, con dei continui cambi di posizione nella pit-lane prima di arrivare alla reale classifica per la ripartenza in griglia. La "pole" è per Da Costa, che precede Wehrlein e Mortara, poi Frijns, Di Grassi, Nato, Bird, Cassidy, Vergne, Muller e i duellanti per il Mondiale fuori dalla top-10 iniziale: 11° Rowland e 17° Barnard. Ci sono però dei fortissimi rischi, perché moltissimi piloti hanno sei minuti di attack mode residua e rischiano di non completarli entro la fine della gara, incappando così in una penalità. I cinque giri della ripartenza sono estremamente concitati, con Da Costa che viene sverniciato dai rivali perché non aveva attack mode residua e la classifica che viene costantemente riscritta. Pascal Wehrlein sembra fuggire, ma ha solo quattro minuti di energia-extra e viene ripreso da Norman Nato: il poleman e la sua Nissan lo superano proprio sul traguardo, vincendo per un decimo. Quella di Nato è però una vittoria di Pirro, che sfuma subito dopo la linea d'arrivo: il francese, Frijns (3°), Rowland (4°), Bird (5°) e Barnard (8°) avevano ancora venti secondi di attack mode, penalità per questo quintetto.