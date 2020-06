Formula E, Wehrlein vince il Round 7 della Race at Home Challenge

FORMULA E RACE AT HOME

Un sorpasso al limite all'ultima curva di Rowland ai danni di Van der Linde per la seconda posizione ha infiammato il Round 7, dominato e vinto però da Wehrlein con un successo che gli vale la vetta momentanea della Race at Home Challenge di Formula E. Il pilota tedesco della Mahindra ha condotto la gara di New York fin dall'inizio, lasciando i diretti concorrenti battagliare alle sue spalle con Oliver Rowland secondo, Kelvin Van der Linde terzo e Stoffel Vandoorne quarto e superato nella classifica iridata. Buon sesto posto per Felipe Massa.

Wehrlein è ora il nuovo leader della classifica con 130 punti davanti a Vandoorne 118; più staccati Maximilian Guenther (83) e Rowland (76).

Il prossimo appuntamento è previsto per domenica 7 giugno, sempre in diretta su SportMediaset.it: per il gran finale della challenge e l'incoronazione del campione virtuale con il doppio punteggio. L'epilogo si preannuncia incandescente.

