Formula E, Wehrlein ricomincia da Porsche: prenderà il posto di Jani

FORMULA E

Pascal Wehrlein sarà un pilota del team Porsche nella stagione 7 di Formula E. L'annuncio, nell'aria già da qualche giorno, è arrivato quest'oggi ed il pilota tedesco sostituirà Neel Jani alla guida della monoposto elettrica. Assente illustre del finale di stagione a Berlino, Wehrlein aveva risolto il proprio contratto con Mahindra nel corso del lockdown. "Non vedo l'ora di iniziare, sono onorato di rappresentare Porsche".

Per il pilota di riserva della Ferrari continua dunque l'avventura nel campionato delle monoposto elettriche: "Per me è un grande onore rappresentare Porsche, un marchio di cui ho sempre seguito la storia sportiva. Ho un grande rispetto per i risultati lungo la sua leggendaria storia. Essere un pilota ufficiale è una fantastica opportunità per me e voglio ringraziare Porsche per aver riposto fiducia nelle mie abilità. Non vedo l’ora di conoscere il team e di cominciare il lavoro a Weissach“.

Soddisfazione anche per Fritz Enzinger, capo di Porsche Motorsport: "Pascal ha raccolto una grande esperienza nella sua pur giovane carriera. Insieme a André Lotterer formerà un duo esperto e di grido“. “Siamo felici di avere Pascal come nostro pilota, in quanto dotato di grande esperienza per il campionato di Formula E, veloce e con tutte le caratteristiche per rappresentare il brand Porsche" ha aggiunto il team manager Carlo Wiggers.