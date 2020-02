Formula E, verso l'E-Prix di Marrakech: sarà la volta del quinto vincitore diverso?

VERSO MARRAKECH

Bird, Sims, Guenther e Evans: la Formula E continua a regalare sorprese con quattro vincitori diversi nei primi quattro E-Prix stagionali. Una situazione incerta che lascia grande equilibrio in classifica: a giocarsi la vetta sono di fatto l'australiano della Jaguar e il britannico della BMW ma in quindici punti sono racchiusi cinque driver. Ecco perché l'appuntamento di Marrakech è tutto da seguire: uscirà il quinto nome diverso in cinque gare?

L'anno scorso aveva trionfato D'Ambrosio (Mahindra) sulle Audi di Frijns e Bird ma era stato più che altro l'harakiri dei piloti BMW a fare notizia: Sims e Da Costa, invece di fare gara a sè, avevano provato a superarsi nelle battute iniziali di gara col risultato che il primo aveva poi chiuso quarto e il secondo era stato costretto al ritiro.

Da tenere d'occhio anche il post-gara, inteso come la giornata successiva visto che ci saranno i rookie test: occasione per vedere volti nuovi e meno nuovi, di sicuro un assaggio di futuro della Formula E.

GLI APPUNTAMENTI SU CANALE 20 E SITO

Venerdì 28, ore 13:50: shakedown in streaming su Sportmediaset.it

Venerdì 28, ore 16:55: prove libere 1 in streaming su Sportmediaset.it

Sabato 29, ore 8.55: prove libere 2 in streaming su Sportmediaset.it

Sabato 29, ore 10.45: qualifiche in streaming su Sportmediaset.it

Sabato 29, ore 14.30: gara su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it

