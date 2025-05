Formula E: Vandoorne fa l'impresa, Maserati vince ancora a Tokyo

Dopo qualche giro dietro la Safety Car per la tanta pioggia sul tracciato, ecco la partenza da fermo, che non stravolge la griglia. Le monoposto scodano e vanno di traverso per le strade di Tokyo, con Rowland subito in fuga: margine di tre secondi in pochissimi giri, anche senza usare l'attack mode. Dietro di lui i protagonisti sono Mortara e Buemi, che duellano per la seconda posizione: rientra anche Barnard, mentre Nato perde pian piano posizioni. La visibilità è ridotta e, dopo 13 giri, ne fa le spese Gunther: vettura ferma a centro pista per il vincitore dell'anno scorso e bandiera rossa. Si riparte dopo vari minuti e c'è un favorito a sorpresa, visto che Vandoorne ha già smarcato il pit-boost obbligatorio: gli altri piloti perderanno circa mezzo minuto per ricaricare le batterie e il belga sogna con la sua Maserati.