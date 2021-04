Formula E Valencia, De Vries: "Risultato fantastico". Vandoorne: "La Formula E è pazza"

E-PRIX VALENCIA

Podio inaspettato per Mercedes, una doppietta che difficilmente sembrava raggiungibile a un giro dalla fine

L'ultimo giro pazzo dell'E-Prix di Valencia, con tante monoposto a corto di energia arrivata al traguardo a passo d'uomo, regala il successo a Nyck De Vries e alla Mercedes. Una vittoria inattesa per il giovane pilota olandese che ora si trova in testa alla classifica generale: "Sono molto felice per la vittoria, un risultato inaspettato dopo una gara complicata a Roma e la penalità di oggi. Il team ha fatto un lavoro perfetto per il calcolo dell'energia, ottenere questo risultato è fantastico per me".

Scala le posizioni anche Muller con la sua Dragon Penske, arrivata seconda al traguardo: "Abbiamo fatto tutto in maniera perfetta questa volta. Siamo stati calmi ed è molto strano essere qui dopo questa gara pazza. Un gran lavoro del team, hanno fatto tanto e questo risultato è per loro".

Sorride anche Stoffel Vandoorne, partito dalla 24esima posizione dopo la squalifica in superpole e arrivato terzo: "Sono molto sorpreso del podio, penso di non dover essere dopo una gara così strana. Pensavo di non riuscirci, ma è successo di tutto, il ritmo è stato buono e ho salvato energia per il finale. Una strategia che paga, questo ci fa capire quanto sia pazza la Formula E. La cosa che conta è il podio, congratulazioni anche a De Vries per la vittoria".