Formula E, torna la Svizzera: ma questa volta a Berna

17/06/2019

La Formula E ritorna dopo un mese di pausa dalla battaglia di Berlino , la sfida al vertice del campionato tra Jean-Eric Vergne e Lucas Di Grassi riparte dalla Svizzera con una sorpresa. Non a Zurigo (causa ingorghi di eventi estivi), come nel 2018, ma a Berna che vivrà la sua prima e ultima volta visto che l'anno prossimo la tappa svizzera è stata cancellata dal calendario . Un circuito che promette un E-Prix divertente, all'interno dei 2,78 km del tracciato sono state disegnate 13 curve ma soprattuto discese rapide e due punti chiave per superare: la chicane e il tornante sulla Laubeggstrasse.

L'anno scorso vinse Di Grassi su Bird e D'Ambrosio, un risultato che il pilota dell'Audi sogna di ripetere per accorciare ulteriormente in testa alla classifica visto che i punti di ritardo su Vergne sono solo sei ma dopo la Svizzera rimarrà solamente la tappa di New York, seppur divisa in due gare.



Sabato 22 dalle ore 18 Italia 1 trasmetterà in diretta l'E-Prix di Berna, su Sportmediaset.it lo streaming per vedere lo spettacolo della Formula E anche dal proprio smartphone, pc o tablet.