Formula E, l'Audi fa il bis a Berlino con Di Grassi

25/05/2019 di ALBERTO GASPARRI

Questa volta la gara non si è decisa in volata per "colpa" di Di Grassi, che una volta presa la testa del gruppo ha messo subito un bel divario tra sé e gli altri. Alla fine ha dato spettacolo Vergne, che dopo una bella rimonta è arrivato a un soffio da un Buemi un po' deluso per non essere riuscito a lottare per la vittoria. Ai piedi del podio Da Costa e Vandoorne, mentre Abt, primo dodici mesi fa, non è andato oltre il sesto posto. Solo undicesimo l'italo-svizzero Edoardo Mortara, mentre Felipe Massa non è andato oltre la 18.a piazza. E' finita anzitempo la gara di André Lotterer e Alex Lynn, entrambi appiedati dalle rispettive monoposto dopo una prima parte da protagonisti.



Grazie a questo successo, Di Grassi si porta alle spalle di Vergne nella generale, staccato di 6 punti (102 contro 96) anche grazie ai guai degli altri piloti in lotta per il titolo come lo stesso Lotterer ritirato e Robin Frijns, solo 13°.



Adesso il paddock elettrico è atteso da quasi un mese di pausa per ricaricare le batterie (è proprio il caso di dirlo) prima di Berna e del doppio appuntamento di New York, che decideranno la stagione numero 5.