Formula E, può essere l'anno di Sam Bird

13/02/2019

Ha compito da poco 32 anni e a Santiago del Cile si è regalato il primato nel Mondiale di Formula E, diventando il primo pilota capace di vincere almeno una gara nella prime cinque edizioni della serie elettrica. Il suo destino è legato alla Virgin dal 2014, una fedeltà assoluta che solo ora inizia a dare i suoi frutti. La carriera di Bird, fisico da fantino ma indole da attore, non è mais tata troppo semplice. Veloce e al tempo stesso sfortunato.



In GP2, quello che viene considerato il trampolino di lancio per il mondo dei grandi, chiuse al secondo posto nel 2013, perdendo in un colpo solo il campionato e il ruolo di collaudatore della Mercedes. Una mazzata che non lo ha fatto desistere. Sam ha trovato la sua dimensione ideale in Formula E, alternando l’attività con la Ferrari nell’Endurance. Nel suo cuore c’è anche l’Italia. Infatti l’anno scorso ha scelto il lago di Como come location per il suo matrimonio con la bellissima fidanzata Hollie