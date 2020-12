Formula E, posticipata la gara inaugurale di Santiago del Cile

NUOVA DATA

Slitta l'apertura del campionato di Formula E. La gara inaugurale, prevista per il weekend del 16/17 gennaio a Santiago del Cile, è stata infatti posticipata. La decisione è stata presa dagli organizzatori in accordo con la municipalità della capitale cilena. Ora si sta decidendo di inserire l'E-Prix sudamericano nuovamente in calendario nei primi tre mesi del 2021.

Sarà quindi la doppia tappa saudita di Diriyah ad aprire la settima stagione riservata alle monoposto elettriche il 26 e 27 febbraio con la prima gara notturna in assoluto.

