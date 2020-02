Formula E, la programmazione dell'E-Prix di Marrakech

FORMULA E

Sabato 29 febbraio, dalle ore 14.30, su Canale 20 - rete tematica diretta da Marco Costa - torna il campionato di Formula E, con l’E-Prix di Marrakech, in Marocco. La diretta della gara vede la partenza delle elettriche alle ore 15.00, con telecronaca di Nicola Villani e consulenza tecnica di Luca Filippi, collaudatore delle rivoluzionarie monoposto di seconda generazione. Gli inviati Ronny Mengo e Anna Capella, dai box raccolgono le impressioni a caldo dei protagonisti. Formula E in Marocco

In seconda serata, la programmazione dedicata prosegue con il documentario "Il pilota per l’ambiente", legato al mondo della Formula E per il suo positivo impatto ambientale. Giunto alla sesta edizione, il Mondiale del futuro prevede un totale di 12 prove, fino a luglio 2020, con 12 scuderie e 24 piloti coinvolti, tra cui Felipe Massa.

La Formula E corre sui circuiti urbani di alcune tra le città più importanti al mondo, garantendo una spettacolarità senza paragoni. Le e-car sfrecceranno il 4 aprile nella Capitale, sul magico circuito dell’EUR. Su SportMediaset.it (sito & app), infine, live-streaming di tutte le gare e una rinnovata sezione dedicata al mondo della Formula E. Tutti gli aggiornamenti anche sui profili social @sportmediaset

PROGRAMMAZIONE

Sabato 29, ore 8.55: prove libere 2 in streaming su Sportmediaset.it

Sabato 29, ore 10.45: qualifiche in streaming su Sportmediaset.it

Sabato 29, ore 14.30: gara su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it

