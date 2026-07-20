Formula E in lutto: è morto Cyril Blais, Team Principal di Citroën Racing

Il suo cammino in Formula E era iniziato nella stagione 2021-22 al fianco di Lucas Di Grassi, come ingegnere di pista nel team Venturi. Successivamente aveva seguito Maximilian Günther per due stagioni nel progetto Maserati, prima di una rapida ascesa all'interno della squadra. Alla vigilia della Stagione 10 era stato nominato capo ingegnere, per poi assumere anche l'incarico di vice team principal. Nel giro di pochi mesi era diventato il punto di riferimento del team anche per il nuovo progetto targato Citroën. Parallelamente era coinvolto nello sviluppo della nuova generazione di monoposto GEN4, lavorando a stretto contatto con la FIA.