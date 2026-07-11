Formula E a Goodwood

La GEN4 debutta al Festival al Goodwood Festival of speed: in pista con Barrichello

La nuova monoposto elettrica per la prima volta in pubblico sulla celebre salita inglese. A guidarla anche figlio dell'ex ferrarista

di Massimiliano Cocchi
11 Lug 2026 - 11:36
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© Foto da web

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La Formula E sceglie uno dei palcoscenici più prestigiosi del motorsport per mostrare il proprio futuro. Al Goodwood Festival of Speed, in programma questo weekend nel Regno Unito, il Mondiale elettrico sarà protagonista con la prima apparizione pubblica britannica della nuova GEN4, la monoposto che debutterà nella stagione 2026/27 e rappresenterà il più grande salto tecnologico nella storia della categoria.

A portarla in azione sulla celebre salita di Goodwood è stato Dan Ticktum, pilota del team CUPRA KIRO, che guiderà la nuova vettura. Accanto a lui Jaguar ha schiera un pilota d'eccezione: Fernando Barrichello, figlio dell'ex pilota Ferrari Rubens Barrichello, undici volte vincitore in Formula 1. Il brasiliano, attualmente impegnato nel campionato FIA Formula 3, è stato al volante della Jaguar GEN4 proto_TYPE nelle giornate di giovedì e venerdì, affrontando per la prima volta la leggendaria salita di Goodwood.

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L'esibizione ha offerto agli appassionati anche un viaggio attraverso tutta l'evoluzione della Formula E: dalla pionieristica GEN1 fino alla GEN3 Evo. Mahindra Racing ha schierato la GEN3 Evo M12Electro. Al volante si sono alternati la collaudatrice Chloe Chambers e il pilota di riserva Kush Maini.

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Atmosfera amarcord invece per DS Automobiles, che ha riportato in azione la DS E-Tense FE 19, la monoposto con cui Jean-Éric Vergne conquistò il titolo mondiale nella stagione 2018/19 insieme al successo nel campionato Team di Techeetah. Il francese, ancora oggi unico due volte campione della Formula E, è tornato così al volante della vettura con cui ha scritto una pagina importante della storia della categoria.

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A chiudere il viaggio nel tempo sono stati due dei protagonisti della prima era della Formula E. Lucas di Grassi, campione del mondo 2016/17, e Sam Bird torneranno infatti a guidare la GEN1, la monoposto con cui il campionato mosse i primi passi oltre dieci anni fa.

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