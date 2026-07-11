La GEN4 debutta al Festival al Goodwood Festival of speed: in pista con Barrichello

L'esibizione ha offerto agli appassionati anche un viaggio attraverso tutta l'evoluzione della Formula E: dalla pionieristica GEN1 fino alla GEN3 Evo. Mahindra Racing ha schierato la GEN3 Evo M12Electro. Al volante si sono alternati la collaudatrice Chloe Chambers e il pilota di riserva Kush Maini.