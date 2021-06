Formula E, il secondo E-Prix del Messico su Canale 20 e Sportmediaset.it

Per il quarto anno consecutivo, Mediaset trasmette in diretta e in esclusiva in chiaro le gare del Campionato del Mondo di «Formula E». Dopo gara-1 di ieri vinta da Di Grassi, oggi si torna tra le strade di Puebla per il secondo E-Prix del Messico: dalle 23 su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it. La telecronaca come sempre è affidata a Nicola Villani e a Luca Filippi, già pilota della NIO e collaudatore delle rivoluzionarie monoposto di seconda generazione. In studio, prima della gara, Ronny Mengo e la pilota Vicky Piria.

Getty Images