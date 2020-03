Formula E, idea Valencia al posto dell'E-Prix di Roma

FORMULA E

La Formula E oltre al coronavirus. L'organizzazione sta pensando di recuperare, a tempo record, l'E-Prix di Roma a Valencia sul circuito Ricardo Tormo proprio nel weekend del 4-5 aprile. Una possibilità concreta visto che tutte le monoposto si trovano già lì, rientrate dalla gara di Marrakech del 29 febbraio.

La Formula E ha già cancellato le gare di Sanya e Roma per il coronavirus e quella di Hong Kong per colpa degli scontri nel Paese. Per questo Agag sta pensando a salvare il più possibile la stagione e ha individuato in Valencia una buona occasione senza grandi spostamenti per i team. L'idea è anche quella di raddoppiare gli appuntamenti a Berlino e New York ma tutto dipenderà da come evolverà la situazione coronavirus. Anche l'E-Prix di Parigi in programma il 18 aprile è fortemente in dubbio.

Vedi anche Formula E Roma: il coronavirus cancella (per ora) la Formula E