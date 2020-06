Formula E, idea per ripartire: tutto in un'unica sede in stile Nba  

La Formula E scalda i motori e si prepara a ripartire studiando una soluzione in stile Nba. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il campionato elettrico potrebbe infatti concludersi ad agosto con quattro-sei gare da disputarsi tutte su uno o al massimo due circuiti (modificando però ogni volta il tracciato). Al momento le vetture sono tutte a Valencia e proprio su questa pista potrebbero svolgersi gli E-Prix utili per assegnare il titolo. In alternativa resta valida anche l'opzione Berlino.