Formula E: Gunter domina la prima giornata di test di Valencia, più veloce in entrambe le sessioni  

TEST FORMULA E

Il tedesco della Maserati MSG Racing chiude al comando sia la mattina che al pomeriggio

© ufficio-stampa Cominciano nel segno di Maximilian Gunter i test della Formula E a Valencia. Prime prove in vista del 2023 per le nuove monoposto Gen3 e il pilota della Maserati MSG Racing chiude con il giro più veloce entrambe le sessioni del mattino e del pomeriggio. Sul circuito Ricardo Tomo, bene anche Wehrlein che con la sua Porsche è secondo nella seconda sessione di test, la mattina è invece Hughes su McLaren a finire alle spalle di Gunter.

Prima giornata di test per la Formula E in vista della stagione 2023. Sul circuito Ricardo Tormo di Valencia prende il via la nuova era delle monoposto Gen3, il più veloce è sempre il tedesco Maximilian Gunter del Maserati MSG Racing Team che chiude al comando sia la mattina che al pomeriggio. Nella prima sessione, Gunter è in grado di fermare il cronometro sull’1:26.096. Il tedesco precede di 96 millesimi Jake Hughes, secondo tempo sulla sua McLaren dopo essersi portato anche in testa a meno di dieci minuti dal termine. L’inglese è a sua volta davanti al connazionale Oliver Rowland, terzo con la Mahindra. Poi Edoardo Mortara e Stoffel Vandoorne, ancora a seguire Antonio Felix Da Costa e Lucas Di Grassi. Nella seconda tornata dei test, al pomeriggio, è ancora Gunter a dominare col tempo di 1:26.221 e mettere in riga le Porsche di Pascal Wehrlein e Antonio Felix Da Costa (rispettivamente a 41 millesimi e 421 millesimi). Appena fuori dal podio Mortara e Vandoorne, come poche ore prima la mattina.