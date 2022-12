Il team DS Penske annuncia Turvey come terzo pilota

GEN3 AL DEBUTTO

Alla vigilia dei test di Valencia, la squadra franco-americana ha completato lo schieramento in vista della nuova stagione

© ufficio-stampa Alla vigilia dei test pre-stagionali di Formula E, che da domani a Valencia segneranno il debutto della Gen3, il team DS Penske ha annunciato il nome del terzo pilota, pronto ad aggiungersi alla formazione titolare composta da Stoffel Vandoorne, campione del mondo in carica, e Jean-Eric Vergne, unico doppio iridato del campionato riservato alle monoposto elettriche (2018 e 2019). Si tratta di Oliver Turvey, nominato pilota di riserva e consulente sportivo della squadra.

Vedi anche Formula E Portland sbarca in Formula E: sarà il round numero 12 Pilota di sviluppo in Formula 1 ed ex pilota in Formula E per 8 stagioni, il britannico porterà la sua vasta esperienza al team e prenderà il volante della DS E-TENSE FE23 in caso di indisponibilità di uno dei "ufficiali". "Sono lieto di unirmi a DS Penske come pilota di riserva e consulente sportivo. È un vero privilegio entrare a far parte di una squadra vincitrice del campionato e uno dei produttori di maggior successo nella storia della FE. Non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con JEV, Stoffel e l'intero team e condividere la mia esperienza nella serie per aiutarli a lottare per più titoli all'inizio dell'era Gen3", le parole di Turvey.

"Negli ultimi mesi abbiamo lavorato allo sviluppo della nostra DS E-TENSE FE23. Lo sviluppo di questa terza generazione di Formula E ha richiesto molti investimenti da parte di tutto il team che si è concentrato sui minimi dettagli. I test di Valencia sono quindi cruciali perché gareggeremo contro le altre squadre per la prima volta! Inoltre, siamo lieti di dare il benvenuto a Oliver Turvey come pilota di riserva e consulente sportivo. La sua grande esperienza in Formula E rafforzerà la nostra super line-up che è già molto forte", ha detto Eugenio Franzetti, direttore di DS Performance:

"Oliver porta non solo incredibili credenziali al team, ma anche un acuto spirito da corsa. Ha tutte le qualità che stavamo cercando per questo ruolo. Ha esperienza e ha dimostrato il suo talento nelle ultime stagioni. Non vediamo l'ora di lavorare con lui per la stagione 9 e oltre", il commento del team principal Jay Penske.