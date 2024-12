Formula E, Evans sorride dopo l'E-Prix di San Paolo: "Fortunato, ma sarà un campionato pazzo"

La prima stagionale di Formula E porta la firma di Mitch Evans. Il neozelandese, vincitore dell'E-Prix di San Paolo, sorride per il risultato ottenuto con la sua Jaguar: "Non ho fatto tanti giri dopo la qualifica, pensavo la stagione fosse iniziata in maniera complicata. Ho cambiato il mio focus sulla gara, ho avuto fortuna. Sono contento che Wehrlein sia uscito indenne dall’auto. Da ultimo a primo? Abbiamo avuto un piano, sapevo cosa fare. Ha funzionato, anche se ho cambiato strategia perché è stato tutto in divenire. L’attack mode cambia tutto, è come un jolly da tenere fino a fine gara. Sarà un campionato pazzo, vedremo a fine stagione dove saremo".